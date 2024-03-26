Кому-то ИИ даёт, а у кого-то отнимает

Некоторые сотрудники технологических компаний опасаются, что развитие искусственного интеллекта лишит их работы. Работодатели на это любят отвечать, что искусственный интеллект будет помогать в работе, а не лишать её. Однако, опрос показал, что 41% менеджеров собираются заменить сотрудников на инструменты искусственного интеллекта уже в этом году, в результате сократив расходы.

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Компания Beautiful.ai занимается программным обеспечением для презентаций с применением ИИ. Она и провела опрос, узнав мнение более 3000 менеджеров.

41% из них хотели бы заменить сотрудников искусственным интеллектом. В сентябре появился отчёт, согласно которому к 2030 году только в США технологии отнимут работу у более 2 млн сотрудников. Ещё раньше говорилось, что по всему миру пострадать могут 300 млн рабочих мест.

48% менеджеров говорят, что их бизнес выиграет от замены сотрудников на ИИ. 40% полагают, что несколько сотрудников можно сократить в пользу ИИ, и это не пойдёт в ущерб к делу. 45% рассматривают ИИ как повод сократить зарплату персонала, нагрузка на который снизится. 12% хотели бы сократить штат и сэкономить на зарплатах.

62% менеджеров говорят, что их сотрудники опасаются потерять работу из-за ИИ, а у 66% менеджеров сотрудники опасаются, что их ценность упадёт. Сами менеджеры также боятся уменьшения зарплат на руководящих должностях. 64% считают, что ИИ справляется ничуть не хуже даже опытных менеджеров. Почти половина полагают, что ИИ приведёт к сокращению зарплат.

Увольнения в технологической отрасли идут с начала 2023 года. Отчасти причина в том, что слишком много сотрудников было набрано во время пандемии. И всё же, генеративный ИИ тоже сыграл свою роль в этом.

В отчёте сказано, что по сравнению с прошлым годом количество желающих заменить сотрудников искусственным интеллектов менеджеров значительно уменьшилось, что можно за неимением других считать хорошей новостью.