Новейший электрический внедорожник GM будет самым доступным на рынке с запасом хода более 500 километров.

General Motors сегодня подтвердила, что цена на Equinox EV 2024 года выпуска будет начинаться от 34 995 долларов (3.2 млн. рублей). Запас хода составляет 515 километров, что делает его привлекательным вариантом для покупателей, которые ищут EV стоимостью менее 40 000 долларов.

GM впервые анонсировал Equinox EV осенью 2022 года. Тогда GM обещал, что он будет стоить "около 30 000 долларов". Хотя сейчас она на 5 000 долларов дороже, чем ожидалось, GM частично компенсирует это большим, чем ожидалось, запасом хода.

реклама

Автомобили модели Equinox потеряли право на федеральную налоговую льготу в размере 7500 долларов в этом году из-за двух "незначительных" компонентов иностранного производства, но GM ожидает, что они, а также модели Blazer и Silverado EV, получат право на льготу к концу этого года. На данный момент ни одна из этих моделей не входит в официальный список правительства, хотя временно снятые с производства Chevrolet Bolt EV и Bolt EUV там есть.

По данным InsideEVs, GM предложит пять вариантов Equinox по цене до $46 795 (4.3 млн. рублей).

1LT FWD от $34 995 (3.2 млн. рублей) (будет доступна позже в 2024 году)

2LT FWD от $43 295 (3.95 млн. рублей)

2RS FWD от $44 795 (4.1 млн. рублей)

3LT FWD от $45 295 (4.13 млн. рублей)

3RS FWD от $46 795 (4.27 млн. рублей)

Он будет конкурировать с Volvo EX30, который также дебютирует в этом году по цене $35 000 (3.2 млн. рублей). За чуть большие деньги, около 39 000 долларов (3.5 мл), покупатели могут получить Volkswagen ID.4 или Tesla Model 3.