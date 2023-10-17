За Stingray будут просить аж 69 995.

В середине 2024 года компания Chevrolet решила повысить цены на свои "Корветы", что приведет к увеличению стоимости для потенциальных покупателей. Повышение цен составляет дополнительно $2 100 за автомобиль с учетом увеличения стоимости доставки.

В частности, базовая цена модели Stingray была скорректирована в сторону увеличения и составляет $69 995. Примечательно, что за последние три года цена модели заметно выросла – в общей сложности на $10 000. Когда C8 Corvette 2020 года только появился в шоу-румах Chevrolet, начальная версия Stingray имела более скромную стартовую цену – 59 995 долларов.

реклама

Представитель Chevrolet подтвердил изданию Car and Driver, что пересмотр цен на Corvette 2024 был произведен в начале этого месяца. Что касается обоснования этого изменения, то представитель заявил:

"Chevrolet регулярно оценивает и изменяет цены на все наши продукты, и мы уверены, что Corvette по-прежнему является примером удачного сочетания высоких характеристик и доступности".

рекомендации Дешевая АSUS RTX 4070 в Регарде 13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60 4070 MSI по старой цене дешевле Palit Ищем PHP-программиста для апгрейда конфы

Данное повышение цен согласуется с преобладающей тенденцией роста стоимости автомобилей, обусловленной инфляцией. Например, начальная цена модели Z06 составляет $114 395, что на $5 100 больше, чем в 2023 году.