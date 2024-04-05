Начало продаж iPad Pro с дисплеями OLED всё ближе

В начале мая ожидается появление нового поколения планшетов Apple iPad Pro, на этот раз с экранами типа OLED. Были слухи об их появлении в марте или апреле, но в итоге этого не произошло. В преддверии анонса и начала продаж описание новых моделей появилось в базе данных индийского регулятора.

Речь идёт об индийском Бюро стандартов, где планшеты фигурируют с модельными номерами A2836 и A2837. Эти номера отличаются от номеров других планшетов iPad, что означает, что речь идёт о полностью новых устройствах.

реклама

Также Apple должна представить новые планшеты iPad Air. Не исключено, что эти модельные номера относятся к ним. Скорее всего планшеты будут анонсированы одновременно.

В прошлом году Apple не представила ни одной новой модели iPad, в результате чего доходы от продажи старых моделей снизились. Причиной могут быть трудности в производстве новых моделей, в первую очередь панелей OLED. Сейчас их выпускают компании Samsung и LG. У Samsung с этим возникли проблемы и часть заказов забрала себе LG.