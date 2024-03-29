Также сообщается, что компания планирует впервые выпустить iPad Air с увеличенным 12,9-дюймовым дисплеем

Apple в мае планирует выпустить новую линейку iPad Pro с OLED-дисплеями. Поддержка OLED-технологии позволит улучшить качество изображения на экранах, обеспечивая более насыщенные цвета, глубокие чёрные оттенки и яркие контрасты. Это сделает просмотр контента, работу с графикой и прочие задачи на устройстве более приятными и качественными для пользователей.

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Кроме того, переход на собственный чип Apple M3 для iPad Pro предполагает повышение производительности и энергоэффективности устройства. Это может стать ключевым фактором для потребителей, которые ценят скорость работы и долгие часы автономной работы своих устройств.

Изменения коснутся и младшей модели iPad размер дисплея в новом iPad Air будет увеличен до 12,9 дюйма пользователям будет доступна большая площадь экрана для работы, игр и просмотра контента. Это может сделать устройство более удобным для мультимедийных задач и повседневного использования.

Наконец, дополнительные усовершенствования в виде обновлённой клавиатуры Magic Keyboard с улучшенным трекпадом также обещают улучшить опыт использования устройств iPad.