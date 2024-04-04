Система Android 15 научится лучше справляться с окнами

Операционная система Android предназначается в первую очередь для мобильных устройств, на компьютерах она выглядит далеко не такой удобной, как Windows или macOS. Здесь не хватает базовой функциональности большинства систем для настольных ПК. В новой Android 15 отставание может стать меньше прежнего, поскольку будут расширены возможности режима рабочего стола.

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Этот режим был добавлен в 2019 году в версии Android 10, поначалу в очень простом виде. Тогда он предназначался скорее для разработчиков программного обеспечения, нежели для конечных пользователей. Разработчики получили возможность проверять, как их программы выглядят и работают при использовании нескольких экранов. В конце 2022 года Android 13 получила ежеквартальное обновление и с тех пор режим рабочего стола регулярно улучшается. Google работает в том числе над управлением множеством окон, чтобы одновременно на экран могли выводиться несколько приложений.

Сейчас система поддерживает два приложения благодаря разделению экрана. Такая возможность появилась ещё в Android 7.0. На Windows можно открывать намного больше окон, что в Android проблематично. В той же Android 7.0 появился режим окон произвольной формы, хотя его возможности оставляют желать лучшего. У этих окон нет заголовков и их нельзя перетаскивать.

Google работает над этим недостатками, хотя новшества по умолчанию недоступны пользователям. В версии Android 14 QPR3 Beta 2.1 желающие могут включить режим рабочего стола.





Наверху каждого приложения в полноэкранном режиме есть небольшая ручка, нажатие на которую открывает меню. Здесь отображаются название приложения и иконка, а также кнопки открытия окна в полноэкранном режиме, режиме разделённого экрана и произвольной форме. В последнем случае у окна есть заголовок с названием и иконкой приложения. Есть также кнопка развёртывания и закрытия окна. Это окно можно произвольно перемещать по экрану, перетаскивать к левому и правому краям для привязки.

Желающие поработать с рабочим столом на Android могут отдать предпочтение режимам Samsung Dex или Motorola Ready For. Их функциональность пока превосходит возможности стандартного варианта Android.