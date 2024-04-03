Google добавит анимацию в панель быстрых настроек Android

Первые две предварительные версии для разработчиков дали возможность узнать, какие новшества нас ожидают в системе Android 15. Функциональности в этой версии будет больше, чем изменений во внешнем виде. Кое-какие изменения в дизайне всё же ожидаются, вроде обновлённой панели громкости. Также стало известно, что будут обновлены иконки в строке состояния и добавлена тактильная обратная связь в разных частях системы.

Строка состояния является одной из наиболее узнаваемых частей Android, мало изменившись за последние годы. Она находится в верхней части экрана и показывает разную информацию. Её положение могло меняться в зависимости дизайна программной оболочки, но функционал остаётся прежним. Здесь можно увидеть индикатор Wi-Fi, мобильной сети, уровень заряда, время и информацию от некоторых приложений. Эта панель в Android 14 мало отличается от Android 5 2014 года.

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Именно в Android 5.0 появилась первая версия Material Design. В Android 12 была представлена третья версия этого дизайна, но иконки мало изменились.

В выходящей в этом году Android 15 у иконок может вернуться сегментированный дизайн, как было до Android 5.0. Цифры заряда могут переместиться внутрь иконки. Будут изменения в индикаторе, который появляется при подключении к зарядному устройству.

В панели быстрых настроек может появиться тактильная обратная связь. При продолжительном нажатии на плитку настройки аппарат будет вибрировать.

Будет тактильная обратная связь и в ползунке громкости. При его перемещении будет ощущаться вибрация, как и при настройке яркости в панели быстрых настроек.

Пока всё это отсутствует в Android 15 Developer Preview 2 по умолчанию, но их можно активировать вручную. Возможно, эти изменения появятся в публичных бета-версиях.