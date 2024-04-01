С помощью данной функции, которая будет постепенно внедряться через OTA-обновления, можно удалить ненужные объекты или людей с изображений всего за несколько действий.

В январе этого года компания Realme выпустила серию Realme 12 Pro. Сегодня компания запустила функцию "AIGC Remove" для этой серии, которая будет постепенно распространяться через OTA-обновления. Чтобы воспользоваться функцией, пользователям нужно перейти к пункту "AIGC Remove" в опциях редактирования и обвести объект, который они хотят удалить с изображения. По словам представителей Realme, эта функция искусственного интеллекта уже начала распространяться в США и Японии.

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Официальное название AIGC - "Контент, созданный искусственным интеллектом". Это означает, что функция реализована с помощью моделирования изображений. Однако компания не раскрыла больше деталей, например, работает ли функция непосредственно на устройстве или использует онлайн-сервер. Разница в том, что если модель изображения работает на стороне сервера, то для использования функции телефон должен быть подключен к интернету. Отметим, что Realme GT5 Pro уже включает в себя эту функцию AIGC.

Серия Realme 12 Pro состоит из двух моделей: Realme 12 Pro и Realme 12 Pro Plus. Обе модели оснащены 6,7-дюймовой панелью с разрешением 1080p, 50-мегапиксельной тройной задней камерой, изогнутой передней и задней панелью, а также пыле- и влагозащитой по стандарту IP65.