Также ежемесячных обновлений лишились аппараты Samsung Galaxy Note 20

Компания Samsung готовится к прекращению поддержки линейки смартфонов Galaxy S20 и теперь вместо ежемесячных обновлений они будут получать ежеквартальные. Это относится к моделям Galaxy S20, S20 Plus, S20 Ultra и Galaxy S20 FE, которые станут обновлять втрое реже.

В марте эти аппараты были обновлены, но в апреле они обновлений не получат. Следующие обновления на них можно ожидать в июне.

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Релиз смартфонов Galaxy S20 состоялся в 2020 году с операционной системой Android 10. Спустя 3 года эти аппараты перестали получать новые версии Android, как Samsung изначально и обещала. В более современных моделях Samsung предлагает больший срок обновлений версий Android и патчей безопасности.

Также ежемесячные обновления перестали получать смартфоны Samsung Galaxy Note 20. Они тоже переведены на ежеквартальные обновления, прежде чем перестанут получать обновления полностью.