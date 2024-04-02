Высокие продажи смартфонов серии Galaxy S24 вывели Samsung на первое место на мировом рынке, обогнав Apple впервые за пять месяцев.

2023 год стал годом iPhone. Впервые за 13 лет Apple удалось обогнать Samsung и стать брендом, продавшим за год больше всего смартфонов по всему миру. Но высоких показателей последних моделей iPhone, похоже, недостаточно, чтобы обогнать серию Galaxy S24 от Samsung, одну из самых успешных в последние годы.

Корейский новостной портал The Korea Economic Daily сообщил, что в феврале Samsung снова стал лидером по мировым поставкам мобильных устройств, впервые за пять месяцев обойдя Apple.

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фото: Samsung Electronics

Согласно последнему отчету Counterpoint, в феврале Samsung продала 19,69 млн смартфонов по всему миру. Эти показатели вывели компанию на первое место в мировом рейтинге, обеспечив ей 20-процентную долю в общем объеме продаж.

Apple, тем временем, опустилась на второе место в глобальном рейтинге с 17,41 млн проданных iPhone и долей в 18%.

Высокие показатели Samsung также распространяются на такие регионы, как Европа и США. На старом континенте доля Samsung достигла 34 %, а в США улучшение было еще более значительным: доля продаж увеличилась на 16 процентных пунктов до 36 %.

Аналитики считают, что высокие показатели серии Galaxy S24 во многом связаны с ростом, который компания наблюдала в течение февраля. В общей сложности за месяц было продано 6,53 млн устройств новой флагманской серии Samsung, и более половины смартфонов, проданных в США в феврале, относятся к серии Galaxy S24.

Они утверждают, что новые функции на основе искусственного интеллекта, которые компания включила в это семейство устройств, привлекли внимание потребителей, и многие из них предпочли Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ или Galaxy S24, а не iPhone, чтобы воспользоваться этими достижениями.

Однако пока неясно, сохранятся ли эти результаты с течением времени. До выхода нового поколения iPhone остается еще почти полгода, и южнокорейская компания может воспользоваться этим периодом, чтобы еще больше увеличить продажи своих новых флагманских смартфонов за счет скидок и рекламных кампаний на разных рынках. Если добавить к этому продажи, которых могут добиться новые модели серии Galaxy A, то у Samsung, похоже, появится отличная возможность закрепить свои позиции на вершине рынка смартфонов.