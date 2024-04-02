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2023 год стал годом iPhone. Впервые за 13 лет Apple удалось обогнать Samsung и стать брендом, продавшим за год больше всего смартфонов по всему миру. Но высоких показателей последних моделей iPhone, похоже, недостаточно, чтобы обогнать серию Galaxy S24 от Samsung, одну из самых успешных в последние годы.
Корейский новостной портал The Korea Economic Daily сообщил, что в феврале Samsung снова стал лидером по мировым поставкам мобильных устройств, впервые за пять месяцев обойдя Apple.
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Согласно последнему отчету Counterpoint, в феврале Samsung продала 19,69 млн смартфонов по всему миру. Эти показатели вывели компанию на первое место в мировом рейтинге, обеспечив ей 20-процентную долю в общем объеме продаж.
Apple, тем временем, опустилась на второе место в глобальном рейтинге с 17,41 млн проданных iPhone и долей в 18%.
Высокие показатели Samsung также распространяются на такие регионы, как Европа и США. На старом континенте доля Samsung достигла 34 %, а в США улучшение было еще более значительным: доля продаж увеличилась на 16 процентных пунктов до 36 %.
Аналитики считают, что высокие показатели серии Galaxy S24 во многом связаны с ростом, который компания наблюдала в течение февраля. В общей сложности за месяц было продано 6,53 млн устройств новой флагманской серии Samsung, и более половины смартфонов, проданных в США в феврале, относятся к серии Galaxy S24.
Они утверждают, что новые функции на основе искусственного интеллекта, которые компания включила в это семейство устройств, привлекли внимание потребителей, и многие из них предпочли Galaxy S24 Ultra, Galaxy S24+ или Galaxy S24, а не iPhone, чтобы воспользоваться этими достижениями.
Однако пока неясно, сохранятся ли эти результаты с течением времени. До выхода нового поколения iPhone остается еще почти полгода, и южнокорейская компания может воспользоваться этим периодом, чтобы еще больше увеличить продажи своих новых флагманских смартфонов за счет скидок и рекламных кампаний на разных рынках. Если добавить к этому продажи, которых могут добиться новые модели серии Galaxy A, то у Samsung, похоже, появится отличная возможность закрепить свои позиции на вершине рынка смартфонов.