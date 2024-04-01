Samsung надеется сделать Bixby более популярным

Генеративный искусственный интеллект второй год остаётся в центре внимания технологической общественности. Ни одна серьёзная компания не остаётся в стороне, чтобы не отстать от конкурентов. Относится это и к Samsung. Её виртуальный помощник Bixby по популярности не может сравниться с ассистентом Google или Amazon Alexa, но южнокорейская компания надеется исправить это при помощи генеративного ИИ.

Об этом в интервью рассказал исполнительный вице-президент мобильного бизнеса Samsung. По его словам, Bixby поумнеет за счёт генеративного ИИ и большой языковой модели.

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Цифровой ассистент Bixby был представлен в 2017 году. Искусственный интеллект Samsung Galaxy AI уже представлен в ряде приложений и сервисов, но до Bixby до сих пор не добирался. Как именно Samsung собирается улучшать своего ассистента, не сообщается. Быть может, он превратится в полноценный чат-бот в стиле ChatGPT. Ранее в Samsung говорили, что Galaxy AI и Bixby будут работать на аппаратах Galaxy одновременно. Когда именно Bixby будет улучшен при помощи ИИ, не сообщается.