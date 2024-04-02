Tesla Model S получает ещё одного конкурента

Один из руководителей компании Huawei Ричард Ю Чэндун объявил в сервисе микроблогов Weibo о начале поставок электромобиля Luxeed S7. Этот седан Huawei разрабатывала совместно с государственной китайской компанией Chery Automobile. В процессе возникали связанные с нехваткой полупроводников проблемы, но всё же автомобиль добирается до покупателей.

Анонс Luxeed S7 вызвал большой ажиотаж, что проявилось в количестве предварительных заказов. Автомобиль позиционируется в качестве конкурента Tesla Model S в сегменте электромобилей премиум-класса. Его цена начинается от $34600, что заметно меньше по сравнению с Tesla Model S.

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Проблемы были вызваны дефицитом полупроводниковых компонентов и особенно одного из них производства Huawei. В итоге эти проблемы удалось решить и выпустить конкурента для электромобилей премиального класса в Китае. Здесь применяются такие цифровые технологии, как автономное вождение и голосовое управление.

Автомобиль доступен в четырёх вариантах: Pro, Max, Max+ и Max RS. Он создан на базе улучшенной платформы Huawei Giant Whale, обещая высокий уровень производительности и эффективности. Запас хода здесь составляет 855 км. На выбор даются версии с одним или двумя двигателями. Последняя разгоняется от нуля до 100 км/ч за 3,3 секунды при максимальной мощности 215 кВт.

После появления значительного количества этих электромобилей на дорогах появятся и многочисленные отзывы реальных покупателей. Только тогда можно будет судить о реальном качестве этого предложения.