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10test
Huawei Watch 4 Pro появится в новом красном цвете
Huawei Watch 4 Pro предлагаются с различными вариантами ремешков, включая титановые, композитные и кожаные

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Появился новый красный вариант умных часов Huawei Watch 4 Pro, которые на данный момент являются одними из самых многофункциональных. Huawei планирует выпустить красный вариант под названием "Huawei Watch 4 Pro Space Exploration Edition".

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Huawei Watch 4 Pro поставляется с разнообразными вариантами ремешков, включая титановый, композитный и кожаный. Версия Space Exploration Edition будет иметь красный корпус и титановый ремешок серебристого оттенка.

Эти флагманские умные часы Huawei Watch 4 Pro обладают мощными характеристиками, хотя и имеют немного толстый дизайн и вес 65 граммов.

Единственное отличие версии Space Exploration Edition – это цвет, но данная модель также обещает улучшенные характеристики по сравнению с обычной версией Watch 4 Pro. Часы Watch 4 Pro недавно получили обновление до системы HarmonyOS 4.0 и имеют время автономной работы 4,5 дня, с возможностью продления до 21 дня в режиме ультраэкономии заряда батареи.

#huawei #harmonyos #space exploration edition #watch 4 pro
Источник: gizmochina.com
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ev_rus
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