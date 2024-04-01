Ранее они прошли индонезийскую SDPPI и даже китайскую платформу CQC, что указывает на скорое появление на рынках в различных регионах.

Релиз часов Huawei Watch Fit 3 может состояться уже совсем скоро. Это связано с тем, что новое устройство было обнаружено на сертификационной платформе SIRIM в Малайзии. Данный факт также подтверждает его грядущее появление на мировом рынке. Ранее новые часы Watch Fit 3 от китайского технологического гиганта были замечены в нескольких базах данных сертификации, включая индонезийскую SDPPI и даже китайскую платформу CQC. В настоящее время Huawei Watch Fit 3 также были замечены на SIRIM в Малайзии под номерами моделей SLO-B19 и SLO-B09.

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По имеющейся информации, эти будущие умные часы будут поддерживать Bluetooth-соединение, отображать уведомления, отслеживать физическую активность и предлагать хранилище для аудиофайлов, а также функцию воспроизведения. К сожалению, это все сведения, которые были раскрыты на данный момент, и остальные детали, такие как характеристики, функции, цены и дизайн, остаются неизвестны.

В предыдущем поколении, в 2022 году, были представлены Huawei Watch Fit 2 с прямоугольным 1,74-дюймовым AMOLED-дисплеем плотностью пикселей 336 ppi и разрешением 336 x 480 пикселей. Они обладают функцией Always On Display и водонепроницаемым корпусом, а также поддерживают Bluetooth 5.2, NFC и работают от аккумулятора емкостью 292 мА*ч. Следовательно, можно ожидать аналогичного дизайна у его преемника, но с улучшенными характеристиками.