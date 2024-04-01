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После ухода из России Samsung Pay активизировались мошенники
Злоумышленники играют на страхе потерять деньги в Samsung Pay

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Недавно компания Samsung объявила о прекращении работы платёжного сервиса Samsung Pay на территории России. Прошло совсем мало времени, но это уже повлекло волну мошенничеств.

Директор по информационной безопасности магазина приложений RuStore утверждает, что при наличии данных пользователя в утекших сеть базах он может стать целью злоумышленников. Также мошенники могут подделать приложение и распространять ссылки на него. При установке фальшивого приложения на устройстве оказывается вредоносная программа. Её целью может быть кража логинов и паролей, информации кредитных карт, шифрование данных и требование выкупа за возврат доступа к ним.

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Эксперты говорят о нескольких причинах повышенной активности злоумышленников. Пользователи Samsung Pay могут начать искать другие варианты оплаты посредством стандарта NFC, получая фальшивые программы. Ещё мошенники могут задействовать методы социальной инженерии. Например, популярные звонки якобы из банков, когда пользователю могут сказать, что привязанные к Samsung Pay деньги могут быть заблокированы. Чтобы этого не произошло, у пользователя попросят данные аккаунтов в платёжной системе и банковских карт. Также мошенники могут предлагать вернуть доступ к Samsung Pay нелегальными методами. Все эти техники были опробованы в 2022 году, когда перестал работать сервис Apple Pay.

Как обычно в таких случаях, в первую очередь рекомендуется не доверять сомнительным телефонным звонкам и текстовым сообщениям. В случае появления подозрений следует перезвонить в свой банк по официальному номеру телефона. На устройствах следует пользоваться антивирусными приложениями, не скачивать программы из сомнительных источников и не вестись на предложения активации карты мир в Samsung Pay.

Добавление и использование карты мир в системе Samsung перестанет работать 3 апреля.

#samsung
Источник: dp.ru
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