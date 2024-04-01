Microsoft отвязывает мессенджер Teams от пакета приложений Office

Компания Microsoft собирается представить новые варианты подписки на свои сервисы Microsoft 365 и Office 365. В них не будет приложения Teams по требованию регулятора Европейского Союза после жалобы от конкурирующего сервиса Slack.

В прошлом году Microsoft согласилась продавать Office 365 без Teams в Евросоюзе и Швейцарии. Teams вошёл в состав пакета Office 365 в виде бесплатного приложения в 2017 году.

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Это не понравилось конкурентам, которые увидели навязывание потребителям установки Teams через свой популярный пакет офисных приложений и сокрытие настоящей стоимости мессенджера и приложения видеоконференций.

Назвать новые тарифные планы Office 365 Microsoft должна уже в понедельник.