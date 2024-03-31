Соответствующий апдейт уже доступен в центре обновлений Windows.

Компания Microsoft начала глобальное распространение обновления, названного Moment 5, предназначенного для операционной системы Windows 11, следующих версий: 22H2 и 23H2.

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Об этом стало известно благодаря Windows Latest.

Данное обновление помимо усовершенствованного функционала, также приносит с собой и исправление известных ошибок, в том числе проблем, связанных с производительностью и синими экранами смерти, которые периодически наблюдались на компьютерах, где были установленны процессоры компании AMD.

После инсталляции соответствующего мартовского обновления, на компьютерах с Windows 11 начали возникать проблемы. Некоторые пользователи жаловались на общее снижение производительности, а также на возникновение BSOD. Все эти неудобства отмечались пользователями на форумах и страницах поддержки Microsoft.

Разработчики решили эти проблемы и включили соответствующее исправление в пакет KB5035942.

Нужно уточнить, что это обновление не является обязательным, а значит его инсталляция не будет осуществляться в автоматическом режиме. Чтобы его отыскать, достаточно перейти в центр обновлений Windows или же заглянуть в официальный каталог обновлений Microsoft в интернете.