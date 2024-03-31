Захватывающие планы Microsoft и OpenAI по созданию крупнейшего в США дата-центра стоимостью до 100 миллиардов долларов, который станет домом для суперкомпьютера на основе передовых ИИ-чипов.

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По сообщениям, руководители Microsoft и OpenAI разрабатывают планы по созданию крупнейшего в США дата-центра стоимостью до 100 миллиардов долларов. Источники, знакомые с проектом, рассказали The Information, что новый дата-центр, получивший название "Звездные врата", будет вмещать суперкомпьютер с миллионами чипов искусственного интеллекта.



Проект, который, как ожидается, Microsoft профинансирует, примерно в 100 раз превосходит по стоимости некоторые из крупнейших современных дата-центров. Руководители компаний планируют запустить "Звездные врата" уже в 2028 году. Это будет крупнейшая из пяти установок, которые Microsoft и OpenAI хотят разработать в течение следующих шести лет.



В январе прошлого года Microsoft сделала "многолетние многомиллиардные инвестиции" в OpenAI, создателя ChatGPT. Это партнерство уже находится под пристальным вниманием регулирующих органов в Европе и Великобритании, а также Илона Маска, который подал в суд из-за этого соглашения.



Microsoft заявила, что демонстрирует "способность создавать передовую инфраструктуру ИИ" и всегда планирует "следующее поколение инфраструктурных инноваций". OpenAI пока не прокомментировал эту информацию.