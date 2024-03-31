На текущий момент данная опция доступна лишь пользователям тестовой версии Edge Canary.

Браузер Edge, разработанный компанией Microsoft, с каждым обновлением становится все лучше и лучше. В последнем обновлении приложение оснастили полезной функцией, ограничивающей потребление оперативной памяти, чего в данный момент нет у конкурентов, в том числе и у Chrome.

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Пользователям предоставляется задать определенный лимит по потреблению браузером оперативной памяти. Минимальный лимит ограничен объемом в 1 Гб, а максимальный — это весь доступный объем памяти, установленной в компьютере. Кроме того, имеется возможность выбора определенного количества времени, когда данный лимит будет оставаться в силе, к примеру постоянно или когда запущена какая-либо игра.

Данный инструмент одинаково полезен как для слабых ПК, так и для производительных. Во втором случае можно говорить о перераспределении ресурсов для более важных игр/задач.

На текущий момент новоиспеченная опция доступна лишь пользователям тестовой версии Edge Canary. Чтобы ее активировать достаточно перейти в "Параметры", затем в "Система и производительность", после чего в "Детектор производительности" и нажать на соответствующий переключатель.

Согласно заявлениям от самих разработчиков, данная функция появится на устройствах с установленными операционными системами Windows 10 или 11 уже в обозримом будущем.