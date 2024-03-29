Honor Band 9 скоро станет доступен покупателям в разных странах

Недавно компания Honor представила гибрид умных часов и фитнес-трекера Band 9 для китайских покупателей. Наряду с ним были анонсированы и другие продукты, такие как Bluetooth-динамик Marvel Pro и умные часы GS4. Про международные продажи последних пока ничего не сообщается, но Honor Band 9 скоро точно станет доступным в других странах.

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Об этом свидетельствует появление устройства на сайте сертификации TDRA в Объединённых Арабских Эмиратах. Из этого следует, что по крайней мере в ОАЭ продажи стартуют уже скоро. На сайте не указаны характеристики, но они не должны отличаться от китайской версии.

Размер дисплея AMOLED составляет 1,57 дюйма при разрешении 402 x 256 и плотности пикселей 302 ppi. Корпус пластиковый, есть водонепроницаемость уровня 5ATM.

Поддерживаются 96 спортивных режима, отслеживание сна, сердечного ритма, уровня кислорода в крови и стресса. Подключение выполняется посредством стандарта Bluetooth 5.3 к устройствам на системах от Android 9.0 и iOS 11. Можно управлять воспроизведением аудио, получать оповещения о телефонных звонках, уведомления от приложений, прогноз погоды, устанавливать будильник. Продолжительность работы обещана на протяжении двух недель.