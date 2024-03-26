Компания Honor стремится сделать Magic Flip самым тонким и легким смартфоном в отрасли складных устройств.

Генеральный директор компании Honor, Чжао Мин, недавно объявил, что в этом году они выпустят складной телефон в стиле флип. Сегодня появилось изображение задней части предполагаемого устройства под названием Honor Magic Flip.

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По информации источника из Китая, разработка Magic Flip уже продолжается более двух лет, а официальный запуск запланирован на конец второго квартала этого года. Стоит отметить, что Magic Flip станет дебютом компании на рынке компактных складных телефонов. Пока неясно, является ли это изображение официальным рендером или фотографией реального устройства, однако конечный продукт, судя по всему, будет сильно походить на представленное изображение.

На рендере Honor Magic Flip имеет массивный дисплей, схожий с Motorola Razr 40 Ultra, а также вертикально расположенную двойную камеру. Возможно, нижняя часть устройства будет выполнена из кожи. По информации из отчетов, Honor Magic Flip стремится стать самым тонким и легким устройством в своей категории, предлагая пользователям настоящий моноблок.

Пока подробности о других характеристиках устройства остаются загадкой, но по слухам ожидается, что оно будет оснащено двухъячеечной батареей емкостью 4500 мА*ч. В Китае это устройство сможет конкурировать с будущими моделями Xiaomi Mix Flip и Samsung Galaxy Z Flip 6. Кроме Honor Magic Flip, компания планирует выпустить еще два телефона со складными дисплеями в этом году - Honor Magic V3 с внутренней складной конструкций и Honor V Purse 2 с внешней складной конструкцией.