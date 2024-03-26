Honor представляет во Франции доступный по цене смартфон

Бренд Honor представил аппарат средней ценовой категории Honor 90 Smart, который сейчас доступен покупателям во Франции. Это пятый смартфон данной серии, который выпущен вслед за Honor 90, 90 Lite, 90 Pro и 90 GT.

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Новая модель получила экран TFT LCD размером 6,8 дюйма с частотой 60 Гц и разрешением 2412 х 1080. Яркость этого дисплея достигает 850 нит, что позволяет видеть содержимое на солнце.

Если говорить о внешнем виде, аппарат обладает матовой отделкой обратной стороны с изменяющимися цветами. Только область камеры получила блестящую поверхность. Здесь находятся два круглых выреза с тремя камерами и светодиодной вспышкой. Предлагаются зелёный и чёрный цветовые варианты устройства.

Аппарат работает на чипе Dimensity 6020, у него 4 ГБ памяти и хранилище 128 ГБ. Установлена Android 13 с оболочкой Magic OS 7.2. Ёмкость батареи составляет 5330 мАч при мощности зарядки 35 Вт. Непривычно для современных смартфонов, есть разъём 3,5 мм. Сканер отпечатков находится на боковой стороне корпуса.

Основная камера обладает разрешением 108 Мп. Есть также камера макро 2 Мп и сенсор глубины с таким же разрешением. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп.

Во Франции стоимость устройства равна 250 евро.