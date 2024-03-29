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PUBG Mobile получит 120 кадров/с на Galaxy S24 Ultra и Galaxy S23 Ultra
Любители видеоигры PUBG Mobile на флагманах Samsung будут иметь преимущество

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На мобильных устройствах одной из самых популярных игр является PUBG Mobile. Обладатели премиальных смартфонов Samsung Galaxy S23 Ultra и Galaxy S24 Ultra скоро могут получить от неё ещё больше удовольствия за счёт плавности картинки. На этих дорогостоящих устройствах игра сможет запускаться на частоте 120 кадров/с.

Подобное значение особенно актуально в играх с видом от первого лица. Повышенная частота на аппаратах Samsung будет предлагаться в версии игры PUBG Mobile 3.2.

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До настоящего времени на этих смартфонах частота в игре не превышала значения 90 кадров/с. Дополнительные 30 кадров/с в столь динамичной игре могут иметь значение в противостоянии с противниками.

Не исключено, что в недалёком будущем другие смартфоны на процессорах Snapdragon 8 Gen 3 и даже более ранних Snapdragon 8 Gen 2 также смогут выдавать в этой игре 120 кадров/с.

#смартфоны #samsung #игры #pubg mobile
Источник: wccftech.com
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