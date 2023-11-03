Ранее уже OnePlus, Vivo и Sony Xperia были партнерами таких соревнований в киберспорте.

Ежегодный чемпионат PUBG Mobile Gaming Championship 2023 стартовал 2 ноября и продлится до 10 декабря. В этом году бренд смартфонов Infinix будет являться официальным спонсором телефонов PMGC. В качестве специального устройства для соревнования будет использоваться смартфон Infinix GT 10 Pro. Ранее OnePlus, Vivo и Sony Xperia были партнерами турнира, а теперь Infinix вступает в игру. Infinix GT 10 Pro, который недавно появился на рынке, обладает впечатляющими и передовыми игровыми характеристиками, которые помогут участникам турнира использовать все возможности для победы.

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Смартфон Infinix GT 10 Pro оснащен 6,67-дюймовым 10-битным AMOLED-экраном с разрешением FHD+ LTPS и 120 Гц частотой обновления, при пиковой яркости в 900 нит. Он работает на Android 13 и оснащен восьмиядерным процессором MediaTek Dimensity 8050, в паре с 8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти. Фото модуль данного смартфона обладает тройной основной камерой на 108 МП и двумя 2-Мп датчиками. Селфи-камера на этом смартфоне имеет разрешение 32 Мп. Аккумулятор емкостью 5000 мА*ч поддерживает быструю зарядку с мощностью 45 Вт.

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Среди игровых функций, включенных в Infinix GT 10 Pro, следует отметить режим быстрого запуска игры, систему Dar-link, сверхмощный сигнал, 4D-вибрацию в игре, шумоподавление голоса в играх и MediaTek HyperEngine 5.0. Парный стереодинамик на этом смартфоне с мощной аудиотехнологией DTS и сертификацией Hi-Res Audio улучшает игровой процесс. Система охлаждения с паровой камерой обеспечивает максимальную производительность, снижая температуру смартфона на 7 градусов.