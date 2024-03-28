Anbernic RG35XX предлагает сыграть в ретро-игры

Компания Anbernic выпустила портативную игровую консоль RG35XX 2024. По своему внешнему виду она весьма напоминает любимую многими несколько десятилетий назад Nintendo Game Boy.

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По сравнению с предыдущими поколениями консолей здесь есть ряд заметных обновлений. Устройство работает на процессоре Allwinner H700, у него 1 ГБ оперативной памяти типа LPDDR4 и поддержка двух слотов для карт памяти, которые откроют доступ к тысячам игр. Подобные характеристики дают возможность вспомнить игры с таких консолей, как SEGA Dreamcast, PlayStation 1 и Sony PSP.

Имеется экран IPS LCD размером 3,5 дюйма при размере корпуса 117 x 81 x 22 мм и весе 186 г. Ёмкость батареи составляет 2600 мАч, чего должно хватать на 7 часов работы. Поддерживается беспроводное подключение 2,4 ГГц, HDMI и вибродвижок.

Корпус полупрозрачный и доступен в нескольких версиях, в том числе чёрного, белого, фиолетового и серого цветов. Версия с объёмом хранилища 64 ГБ стоит $50, а с двумя хранилищами 64 ГБ и 128 ГБ оценили в $65. Среди других предложений этого производителя можно назвать представленную в минувшем ноябре RG35XX Plus для эмуляции игр под NES и PSP. В феврале нынешнего года была представлена RG556 в стиле PlayStation Portal.