Anbernic RG556 доступна по цене от 175 до 205 долларов

Компания Anbernic открыла предварительные заказы на свою новую портативную игровую консоль RG556. Устройство оснащено 5,48-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением 1080×1920, восьмиядерным процессором Unisoc T820 на 2,7 ГГц и имеет 8 ГБ ОЗУ. RG556 может справиться со многими требовательными играми, такими как Genshin Impact и Honor of Kings.

Устройство доступно на официальном сайте компании по цене от 174.99 до 204.99 долларов США, в зависимости от конфигурации. Минимальная конфигурация включает 32 ГБ встроенной памяти, а максимальная — 64 ГБ памяти с дополнительной картой MicroSD на 64 Гб, заполненной играми. Дополнительно можно заказать карту памяти на 128 Гб.

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RG556 работает на базе операционной системы Android 13, имеет поддержку Wi-Fi и Bluetooth, а также встроенные стереодинамики. Консоль также оснащена аккумулятором емкостью 5000 мАч, который обеспечивает длительное время работы от батареи.

В комплекте с устройством идет множество предустановленных игр, таких как Genshin Impact (для запуска требуется 6 ГБ ОЗУ и выше), Call of Duty Mobile, Fortnite, Genshin Impact и многие другие. Также на устройстве установлены эмуляторы для игр с других платформ, такие как Sega, Nintendo, PlayStation и др.