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СтарыйДед
Представлена новая компактная игровая портативная консоль Anbernic RG35XX H с выходом HDMI
Игровая консоль обладает возможностью запускать многопользовательские игры по Wi-Fi, а также подключать внешние дисплеи.

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В прошлом месяце компания Anbernic представила обновленную версию своей серии RG35XX - RG35XX Plus. Новая модель получила полностью обновленное аппаратное обеспечение с целью повышения производительности и увеличения срока службы аккумулятора, сохраняя при этом оригинальный внешний вид устройства. Теперь компания представила RG35XX H - еще одну 3,5-дюймовую портативную игровую консоль, которая, по заявлению компании, способна эмулировать игры PlayStation Portable (PSP) и Nintendo DS.

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Судя по всему, RG355X H представляет собой альтернативную горизонтальную версию RG35XX Plus, а не стандартную модель RG35XX. Хотя компания не делает акцент на этом, но RG355X H оснащен тем же чипсетом и аккумулятором, что и RG35XX Plus. Таким образом, RG355X H будет оснащен процессором Allwinner H700 и батареей емкостью 3300 мА*ч, а также 1 ГБ оперативной памяти LPDDR4 и ламинированной OCA-панелью IPS с разрешением 640 x 480 пикселей. Кроме того, игровой контроллер поддерживает Bluetooth 4.2 и Wi-Fi 5 (802.11ac) для многопользовательского игрового опыта. Кроме того, RG35XX H также оснащен выходом HDMI для возможности подключения к внешнему дисплею. Хотя компания Anbernic еще не объявила о ценах и доступности, прошлый опыт показывает, что она, вероятно, сделает это либо позднее в текущем месяце, либо уже в начале следующего года.

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