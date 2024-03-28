Владельцы игры Gothic в магазине Steam получают доступ к Gothic Remaster

Один из энтузиастов видеоигр в настоящее время работает над выпуском популярной игры Gothic с более современной графикой на движке Unreal Engine 4. Бета-версия уже доступна для ознакомления.

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Существует официальная игра Gothic Remake, которая будет представлена на ПК и консолях. Играбельный тизер появился ещё в 2019 году, так что разработчики не слишком торопятся представить финальный вариант. Между тем, владельцы игры 2001 года получили доступ к фанатскому ремастеру на движке Unreal Engine 4. Для этого нужно купить игру в магазине Steam, открыть папку Steam/Library/Gothic 1 classic/Properties/Beta versions и ввести ключ доступа TheColonyisNotUnreal.





Что касается Gothic Remake, для неё THQ Nordic в 2020 году собиралась создать новую студию в Барселоне. Разработчики обещали полностью перенести дух игры и тщательно модернизировать игровую механику.