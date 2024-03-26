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В Китае представлен планшет Vivo Pad 3 Pro на Dimensity 9300
Vivo Pad 3 Pro получил экран 144 Гц с разрешением 3.1K

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Помимо складных смартфонов, компания Vivo на своём мероприятии анонсировала планшет Pad 3 Pro с характеристиками премиального уровня. Стандартная версия представлена не была.

Планшет обладает экраном размером 13 дюймов с разрешением 3.1K. Частота обновления у него 144 Гц, пиковая яркость 900 нит. Поддерживается цветовой диапазон P3 и HDR10. Звук выдают восемь динамиков, имеется панорамный 3D-звук.

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Если говорить о внешнем виде, здесь установлена плоская рамка и круглый модуль с одной камерой 13 Мп. Разрешение передней камеры составляет 8 Мп, сбоку в составе кнопки питания есть сканер отпечатков пальцев.

Устройство работает на процессоре MediaTek Dimensity 9300, впервые среди планшетов. Объём оперативной памяти LPDDR5 достигает 16 ГБ, хранилища UFS 4 512 ГБ. Для охлаждения используется большая испарительная камера. Ёмкость батареи равна 11500 мАч, поддерживается зарядка мощностью 66 Вт.

Поверх системы Android 14 установлена оболочка OriginOS 4. Среди стандартов связи представлены Wi-Fi-7, Bluetooth 5.4, NFC и USB-C. Поддерживается стилус Vivo Pencil 2 и клавиатура.

Версия 8/128 ГБ стоит 2999 юаней, за 8/256 ГБ просят 3299 юаней. Старшие конфигурации 12/256 ГБ и 16/512 ГБ оценили в 3599 юаней и 3999 юаней. Продажи стартуют 3 апреля. Планшеты предлагаются в синем, сером и фиолетовым цветовых вариантах.

#vivo #планшеты
Источник: gizmochina.com
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