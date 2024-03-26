В Китае представлены два аппарата Vivo X Fold 3

На протяжении нескольких недель компания Vivo подготавливала публику к анонсу складных смартфонов X Fold 3 и X Fold 3 Pro, обещая максимально лёгкие и тонкие аппараты. День настал и анонс этих устройств состоялся в Китае.

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Основа двух смартфонов одинаковая. Здесь есть круглый выступ задних камер, шарнир сделан из углеродного волокна, имеется ползунок оповещений и одинаковые экраны. Среди этих дисплеев панель OLED с диагональю 6,53 дюйма с разрешением 2748 x 1172 и складная панель 8,03 дюйма 2480 x 2200. Их частота 120 Гц, пиковая яркость равна 4500 нит.

В свёрнутом состоянии толщина аппаратов равна 10,2 мм и 11,2 мм, вес 219 г и 232 г.

Производитель говорит о поддержке компьютеров Apple Mac. Имеется функция удалённого управления на Windows и Mac.

В Fold 3 Pro впервые в гибких смартфонах применяется чип Snapdragon 8 Gen 3. Объём памяти 16 ГБ, хранилище 512 ГБ и 1 ТБ, аккумулятор 5700 мАч обещает два дня работы. Мощность зарядки составляет 100 Вт, беспроводной зарядки 50 Вт.

Основная камера 50 Мп с размером сенсора OV50H 1/1,3 дюйма и оптической стабилизацией. Сверхширокоугольная камера тоже 50 Мп с сенсором JN1, камера макро 64 Мп на OV64B с 3-кратным зумом и оптической стабилизацией. Есть чип обработки изображений V3 и поддержка съёмки видео 4K. Разрешение передних камер составляет 32 Мп.

Корпус Pro получил рейтинг IPX8, ультразвуковой сканер под каждым дисплеем и инфракрасный датчик.

У стандартной модели чип Snapdragon 8 Gen 2 на поколение старше. Объём оперативной памяти здесь от 12 ГБ до 16 ГБ, хранилище от 256 ГБ до 1 ТБ, аккумулятор 5500 мАч и зарядка 80 Вт. Беспроводная зарядка отсутствует.

Основная камера и телеобъектив уступают возможностям Pro, но на каждом экране также есть камера 32 Мп.

Сбоку разместили сканер отпечатков пальцев, есть рейтинг IPX4 защиты от брызг.

X Fold 3 стоит от 6999 юаней до 8999 юаней. Pro оценили в 9999-10999 юаней.