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Редакция
Новости Hardware Алексей Сычёв
Коммерческие электромобили Hyundai ST1 напомнили минивэн Staria
Полукапотная компоновка и сейчас живее всех живых.

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Развитие рынка электромобилей породило компании, которые ориентируются чисто на рынок транспортных средств для коммерческих перевозок, но некоторым игрокам удаётся совмещать деятельность как в легковом сегменте, так и в коммерческом. В частности, как поясняет Electrek, на этой неделе представила два первых транспортных средства на новой платформе ST1 для коммерческого сегмента.

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Источник изображения: Hyundai Motor

Впрочем, пока презентация свелась к демонстрации экстерьера новинок и рассказу об ассортименте, который на этом этапе ограничился грузовым шасси для монтажа надстроек по выбору заказчика, а также изотермическим фургоном для перевозки продуктов питания (на верхнем фото). Характеристики коммерческих электромобилей на основе платформы Hyundai ST1 будут раскрыты в течение этого полугодия. Рынок Южной Кореи первым получит данные электромобили.

Источник изображения: Hyundai Motor

В дизайне кабины этих электромобилей угадывается минивэн Hyundai Staria, который предлагается только в версиях с бензиновым или дизельным двигателем, но с целью экономии производитель вполне мог пойти на некоторую унификацию конструктивных элементов и кузовных панелей. Использование полукапотной компоновки для электромобиля, которому не нужно дополнительное пространство для размещения ДВС и навесных агрегатов, объясняется соображениями безопасности: перед рабочим местом водителя создаётся достаточно объёмная деформируемая зона, которая защищает его при лобовом столкновении.

Кроме того, покатая форма профиля способствует улучшению аэродинамических характеристик машины. Фургону обтекатель на крыше положен изначально, он тоже служит достижению цели снижения аэродинамического сопротивления. Цены новинок тоже будут раскрыты позднее вместе с техническими характеристиками.

#электромобили #hyundai
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