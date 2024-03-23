Следующий телефон серии iQOO Neo будет оснащаться AMOLED-экраном с разрешением 1,5 K LTPO и частотой обновления 144 Гц.

iQOO может работать над новым смартфоном, который заменит модель компании iQOO Neo 9 Pro, выпущенную ранее в этом году. Согласно информации, просочившейся от китайского источника, новый смартфон будет оснащён процессором Snapdragon 8 Gen 3 от Qualcomm, который также отвечает за работу флагмана суббренда Vivo iQOO 12. Компания ещё не объявила о планах по выпуску нового телефона серии Neo, но уже произошла утечка других спецификаций предполагаемого устройства, включая дисплей, камеру и быструю зарядку.

Цифровая чат-станция Tipster слила подробности смартфона, который будет оснащён экраном 1.5K LPTO AMOLED с частотой обновления 144 Гц. Сообщается, что задняя панель телефона сделана из стекла или кожи. Она не будет иметь пластиковой рамки.

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Аппарат будет оснащён 50-мегапиксельной основной камерой и дополнительной камерой. Также утверждается, что в нём будет установлен "большой" аккумулятор с поддержкой быстрой зарядки мощностью 120 Вт, а также короткофокусный сканер отпечатков пальцев и вибродвигатель по оси X.

Недавно выпущенный компанией телефон Neo 9 Pro оборудован чипом Snapdragon 8 Gen 2 в паре с 12 ГБ оперативной памяти. Он оснащён 6,78-дюймовым AMOLED-экраном с частотой обновления 120 Гц. Смартфон снабжён 50-мегапиксельной основной камерой с сенсором Sony IMX920, а также 8-мегапиксельной дополнительной камерой.

В нём установлен аккумулятор ёмкостью 5160 мАч с поддержкой проводной зарядки SuperVOOC мощностью 120 Вт. По данным компании, iQOO Neo 9 Pro оборудован оптическим сканером отпечатков пальцев для биометрической аутентификации и имеет класс защиты от пыли и брызг IP54.