iQOO официально объявила о запуске серии Z9 в апреле, и iQOO Z9 Turbo возглавит линейку.

Компания iQOO анонсировала запуск новой серии смартфонов Z9 в апреле. iQOO Z9 Turbo будет главным устройством в линейке, оснащенным новым процессором Snapdragon 8s Gen 3.

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Новый чипсет от Qualcomm обещает высокую производительность благодаря конфигурации с основным ядром Cortex-X4 с частотой 3,0 ГГц, четырьмя ядрами Cortex-A720 с частотой 2,8 ГГц и тремя ядрами Cortex-A520 с частотой 2,0 ГГц.

iQOO Z9 Turbo имеет 6,78-дюймовый OLED-дисплей с разрешением 1,5K, частотой обновления 144 Гц и высоким шим-регулированием 2160 Гц. Ожидается, что устройство будет поддерживать проводную зарядку мощностью 80 Вт и большой аккумулятор емкостью 6000 мАч. Ожидается, что iQOO Z9 Turbo будет оснащен двойной камерой с 50-мегапиксельным основным датчиком, хотя подробности о дополнительном датчике пока не разглашаются.

Смартфон может предлагать до 16 ГБ оперативной памяти LPDDR5x, 1 ТБ встроенной памяти UFS 4.0 и короткофокусным датчиком отпечатков пальцев под дисплее. Устройство работает на OriginOS 4.0 на базе Android 14 из коробки.