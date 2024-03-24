Сообщается, что гигант из Купертино ведет переговоры с более авторитетными компаниями, такими как Google и OpenAI, об интеграции одной или нескольких их моделей в свою ОС.

Прогнозы о внедрении генеративного искусственного интеллекта в iPhone при помощи iOS 18 на конференции WWDC 2024 оказались полностью верными. Ожидалось, что новые функции будут основаны на машинном обучении и исследованиях, проводимых в штаб-квартире Apple - MGIE и LLM. Однако на данный момент все указывает на то, что Apple не полностью будет ответственна за искусственный интеллект в своих продуктах. По слухам, Apple в настоящее время ведет переговоры с компаниями Anthropoc, OpenAI и Google об использовании их сервисов искусственного интеллекта в iOS 18, при этом Google на данный момент считается главным фаворитом.

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Таким образом, можно предположить, что первое поколение AI Siri, традиционного голосового помощника в iPhone, будет основано на технологии Gemini. Это странное решение со стороны Apple может оказаться выгодным для компании, прежде всего, с финансовой точки зрения, поскольку лицензии на генеративный поиск на основе искусственного интеллекта могут принести значительную прибыль. Кроме того, зачем затрачивать ресурсы на облачную инфраструктуру и услуги, когда эти функции могут предоставляться третьей стороной.

Однако, возможно, пользователи будут считать свои iPhone менее безопасными или конфиденциальными, когда они будут оснащены искусственным интеллектом. В этом случае, Apple сможет переложить ответственность на своего партнера по предоставлению этих сервисов. С другой стороны, пользователи могут массово отказаться от использования устройств, если искусственный интеллект в их iPhone не будет соответствовать их ожиданиям.