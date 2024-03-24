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Могло быть продано 15 млн копий игры Baldur’s Gate 3
Разработчик Baldur’s Gate не собирается выпускать дополнений и продолжений

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Выпущенная в прошлом году игра Baldur’s Gate 3 продолжает собирать награды и привлекать внимание геймеров. Около месяца назад было сказано, что её купили свыше 10 млн раз. Теперь генеральный директор компании Larian Свен Винке в интервью порталу Gamespot на мероприятии GDC 2024 поделился новыми сведениями о продажах и сравнил их с показателями прошлой игры под названием Divinity: Original Sin 2. Оказалось, что за это же время Baldur’s Gate 3 покупали почти в два раза чаще.

Последняя статистика Divinity говорила о продажах 7,5 млн экземпляров. Из этого следует, что BG3 купили около 15 млн раз. Для продаж на протяжении полугода это отличный результат. Он мог бы быть ещё выше, если бы игра предлагалась на Nintendo Switch и планшетах iPad, как это случилось с Divinity: Original Sin 2.

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Несмотря на такой успех, было сказано, что игра не будет получать расширений и не будет выпущена Baldur’s Gate 4 или другая игра на основе D&D. Винке рассказал, что в компании хотят заняться чем-то новым. У неё на примете разработка двух игр, которые также окажутся крупными и амбициозными.

В частности, речь идёт о ролевой игре. Разработчики надеются что современные технологии сделают её реалистичной как никогда прежде. Наверняка речь идёт об искусственном интеллекте. В своё время Larian обещала в игре Divinity: Original Sin 1 жизненные циклы неигровых персонажей, смену дня и ночи, погодную систему с влиянием на неигровых персонажей и монстров. Изменения погоды и даже фазы луны должны были оказывать влияние на разные школы магии. Всего этого не появилось ни в первой Divinity, не во второй, ни в Baldur's Gate 3. ИИ может сделать такие возможности доступными в будущем.

#игр #baldur’s gate
Источник: wccftech.com
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