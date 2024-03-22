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Винке не раскрыл деталей следующего проекта студии, но подчеркнул, что идея для него возникла еще до начала работы над Baldur’s Gate III. Он описывает следующую игру как шаг в сторону более масштабного плана, который в конечном итоге приведет к созданию "ультимативной" RPG. По словам Винке, этот план "очень долгий" и "сложный", и полное его осуществление не произойдет в ближайшей игре студии.
С момента создания Divinity: Original Sin в 2014 году, каждый новый проект Larian Studios развивал определенный элемент, который, как предполагается, будет использован в будущем. Например, в Divinity: Original Sin был введен мультиплеер, а Divinity: Original Sin 2 улучшила способность авторов рассказывать истории. С Baldur’s Gate III студия научилась сочетать кинематографический нарратив с глубоким геймплеем, и следующая игра добавит еще один важный элемент в арсенал навыков разработчиков.
Винке также выразил надежду, что разработка следующего проекта займет меньше времени, чем Baldur’s Gate III, которая длилась шесть лет. Целью является сократить этот срок до четырех лет, и возможно, игра сначала появится в раннем доступе, хотя окончательное решение по этому вопросу еще не принято.