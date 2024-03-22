Свен Винке, глава Larian Studios, известный своими амбициозными проектами и нестандартным подходом к созданию игр, в недавнем интервью поделился своим видением будущего жанра RPG. Он утверждает, что технологии, необходимые для реализации его идеи "RPG, которая покорит всех остальных", ещё не существуют. Это заявление вызывает волнение среди геймеров и разработчиков, предвещая новую эру в индустрии видеоигр.





Винке не раскрыл деталей следующего проекта студии, но подчеркнул, что идея для него возникла еще до начала работы над Baldur’s Gate III. Он описывает следующую игру как шаг в сторону более масштабного плана, который в конечном итоге приведет к созданию "ультимативной" RPG. По словам Винке, этот план "очень долгий" и "сложный", и полное его осуществление не произойдет в ближайшей игре студии.

С момента создания Divinity: Original Sin в 2014 году, каждый новый проект Larian Studios развивал определенный элемент, который, как предполагается, будет использован в будущем. Например, в Divinity: Original Sin был введен мультиплеер, а Divinity: Original Sin 2 улучшила способность авторов рассказывать истории. С Baldur’s Gate III студия научилась сочетать кинематографический нарратив с глубоким геймплеем, и следующая игра добавит еще один важный элемент в арсенал навыков разработчиков.



Винке также выразил надежду, что разработка следующего проекта займет меньше времени, чем Baldur’s Gate III, которая длилась шесть лет. Целью является сократить этот срок до четырех лет, и возможно, игра сначала появится в раннем доступе, хотя окончательное решение по этому вопросу еще не принято.





