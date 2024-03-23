Искать свои файлы в хранилище Google станет проще

В ноябре компания Google представил новую домашнюю страницу на сайте хранилища Google Диск. Теперь на этой странице предлагается новая панель поиска с расширенными возможностями.

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Данная панель отныне находится не на самом верху рядом с логотипом. Её перенесли во внутренний контейнер, под надпись «Добро пожаловать в Диск». Новое расположение поисковой панели относится только к домашней странице, в остальных случаях она находится на прежнем месте.

При желании теперь можно пользоваться фильтрами «Тип», «Люди», «Изменено» и «Местоположение», чтобы сортировать свои файлы в хранилище. В настройках желающие смогут вернуть прежнее расположение элементов на домашней странице.

Новая панель поиска будет предлагаться пользователям Workspace, частным подписчикам Workspace и обладателям персональных учётных записей Google.