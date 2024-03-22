Компания Google объявила об успешном тестировании искусственного интеллекта для предсказания наиболее распространенных стихийных бедствий за семь дней до их наступления.

Исследовательский отдел Google разработал систему искусственного интеллекта, которая прогнозирует наиболее распространённые и опасные стихийные явления приблизительно за пять-семь дней до их появления.

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Результаты последних исследований, опубликованные в популярном журнале Nature, раскрывают детали революционной модели машинного обучения. Эта модель была обучена на обширном наборе данных, включая исторические сведения о стихийных бедствиях, показатели уровня воды в реках, данные о рельефе местности и всю другую релевантную информацию, необходимую для достоверного прогнозирования бедствия. После завершения обучения ИИ-модель прошла серию интенсивных тестов путем моделирования сотен тысяч сценариев наводнений в различных регионах. По словам специалистов компании Google, в результате всестороннего обучения и многочисленных симуляций модель приобрела способность предсказывать речные наводнения за 7 дней до их фактического наступления.





Google утверждает, что использование этой ИИ-модели поможет решить проблему речных паводков на глобальном уровне. Примечательно, что в некоторых случаях ИИ-модель смогла успешно предсказать наводнение за 7 дней вперед, но в среднем срабатывала за пять дней. Кроме того, Google заявила, что новая технология обеспечивает «надежностью существующих глобальных прогнозов на срок от одного до пяти дней».

Помимо проведенных исследований, Google также сейчас работает над повышением доступности прогнозов наводнений для всего мира. Компания интегрировала новую технологию в свои продукты Google Поиск, Google Карты, а также систему оповещений для устройств на ОС Android. Для тех, кто желает получить более детальные сведения, доступно специализированное веб-приложение Flood Hub. Конечной целью Google является создание всеобъемлющей глобальной платформы, способной обеспечивать точное и своевременное прогнозирование наводнений в масштабах всей планеты.