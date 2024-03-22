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Объём электронных отходов в пять раз превосходит темпы их переработки
К 2030 году может генерироваться 82 млн тонн электронных отходов

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Электронные устройства распространяются год от года всё шире и так будет продолжаться и дальше. Часть этих устройств регулярно выходят из строя или устаревают, в итоге превращаясь в мусор. Организация Объединённых Наций сообщает, что темпы появления этого мусора в пять раз превосходят темпы переработки.

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Отчёт подготовили Международный союз электросвязи ООН (ITU) и Учебный и исследовательский институт ООН (UNITAR). Согласно этому отчёту, количество электронных отходов ежегодно увеличивается на 2,6 млн метрических тонн. К числу таких отходов относятся выброшенные устройства с вилкой и аккумуляторами. Электромобили в эту категорию не попадают.

В 2022 году было сгенерировано 62 млн тонн электронных отходов. Согласно прогнозу, в 2030 году это значение вырастет до 82 млн тонн.

Из показателей 2022 года только 22,3% электронных отходов были задокументированы, собраны и переработаны. К концу десятилетия это значение может сократиться до 20% из-за ограниченных возможностей ремонта и сокращения длительности жизненных циклов продуктов.

Объём электронных отходов и степень их переработки в разных регионах мира различаются. Европа лидирует с 17,6 кг электронных отходов на душу населения, в США их 14,1 кг. В Европе собирают и перерабатывают 42,8% отходов, тогда как в Океании 41,4%, в Америке 30%, в Азии 11,8%, в Африке 0,7%.

Всё это не лучшим образом влияет на окружающую среду. Экономика тоже страдает, поскольку электронные отходы в год обходятся в $37 млрд. К 2030 году это значение может вырасти до $40 млрд.

#электроника
Источник: techspot.com
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