Браузер Chrome будет показывать предложения на основе поисковых запросов других пользователей

В браузере Google Chrome появилось три новшества для улучшения работы с поиском. Поиск Google уже умел автоматически давать предложения в запросах на основе сочетания ряда факторов. Это ваши прошлые запросы, актуальные в данный момент темы и популярные среди остальных запросы. Новшества Chrome должны давать более полезные предложения поиска и помогать даже при плохом доступе в интернет.

Первая функциональность использует поиск других пользователей. Если выполнен вход в учётную запись, при открытии новой вкладки в браузере на ПК в окне поиска будут показывать предложения. Они основаны на ваших собственных прежних поисках и на поисках других людей.

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Вторая функциональность призвана облегчить покупки. Вместо определённых продуктов в адресной строке браузер на мобильных устройствах будет отображать более широкие категории поиска. Это расширяет круг потенциальных покупок, даже если об этом не просили.

Третья функция работает при плохом подключении к интернету. На Android и iOS предложения во время поиска будут даваться даже в этом случае. Это же относится к режиму «Инкогнито».