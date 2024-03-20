Новая игровая мышь бренда ROG весит всего 55 г

Бренд ROG (Republic of Gamers) собирается начать продажи новой игровой мыши Moon Blade 2 ACE. Она обладает мощным сенсором и малым весом, чтобы геймеры могли получить комфорт и производительность. Также здесь есть некоторые функциональные возможности, которые могут пригодиться в играх и повседневной работе.

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Главным достоинством мыши является сенсор с разрешением 42000 точек на дюйм и скоростью отслеживания до 750 дюймов в секунду. Это даёт высокую точность контроля и степень отзывчивости, что будет конкурентным преимуществом в киберспортивных играх. Производитель говорит об отклонении CPI всего в 1%, благодаря чему движения мышью точно отображаются на экране.

Комфорт также является сильной стороной этой мыши, поскольку он очень важен, когда играешь долго. Здесь предлагается эргономичный дизайн для правшей. Ещё есть оптические микропереключатели ROG и обещание выдержать 100 миллионов нажатий.

При помощи экологически чистых материалов из нейлона на биологической основе и продуманного расположения элементов на печатной плате удалось сократить вес до значения всего 55 г. Это обеспечивается точность управления и снижает утомляемость в долгих играх.

Предлагаются разные варианты подключения. Среди них USB Type-C, беспроводной стандарт Bluetooth и подключение на частоте 2,4 ГГц. Используется технология ROG SpeedNova для снижения задержки и повышения стабильности. Ускорение скорости возврата означает высочайшую скорость беспроводного опроса 4K. Технология ROG Omni даёт возможность подключать мышь одновременно к нескольким устройствам.