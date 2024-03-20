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Niko4123
ASUS представила мини ПК ROG NUC с процессором Core Ultra 9 185H по цене 2700 долларов
Рассматриваемое устройство представляет собой топовую модель с видеокартой GeForce RTX 4070.

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Proshop европейский интернет-магазин базирующийся в Дании начал продавать один вариант устройства в Дании, Германии и Финляндии.

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В корпусе компактного ПК размерами 27 x 18 x 5 см используется версия RTX 4070 для ноутбука мощностью 140 Вт, так что имейте это в виду.  Эта машина также может выводить изображение на четыре дисплея через DisplayPort 2.1, она имеет 32 ГБ ОЗУ DDR5 и 1 ТБ SSD-накопителя, а также предлагает поддержку будущих обновлений благодаря двум слотам для оперативной памяти DDR5 и трем слотам для хранения данных M.2 Gen4x4.

Конечно вам придется заплатить, чтобы воспользоваться этой привилегией - это устройство обойдется вам в 2700 долларов по ценам Proshop. Для сравнения: это значительно больше, чем у собственного ноутбука ASUS ROG Zephyrus G16 с аналогичными характеристиками (2000 долларов).

На сайте продукта ASUS также указан немного менее слабый ПК, включающая процессор Intel Core Ultra 7 155H и RTX 4060. Цена на него пока не заявлена, но мы предполагаем, что она будет колебаться в районе отметки в 2200 долларов. Но опять же, это на основе одного розничного продавца и после конвертации валюты в доллары. Вполне возможно, что линейка ASUS ROG NUC станет немного дешевле, когда станет более широко доступной.

ROG NUC был создан в сотрудничестве с Intel. Поскольку Intel отказалась от компактных NUC, мы надеемся, что ASUS и другие бренды возьмут на себя эту ношу.

#asus #мини пк #rog nuc
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