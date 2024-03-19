Представленный в понедельник процессор скоро окажется в руках первых покупателей

В понедельник состоялся анонс мобильного процессора Snapdragon 8s Gen 3, который должен быть востребован среди аппаратов с отличным соотношением возможностей и стоимости. Несколько производителей смартфонов объявили о намерении выпустить модели на этом чипе. Одним из них является Xiaomi, которая уже на этой неделе представит такой аппарат под названием Civi 4 Pro. Использование данного чипа среди прочего позволит расширить возможности в сфере искусственного интеллекта.

Предварительные заказы принимают в китайском магазине JD.com. Первые покупатели здесь получают бесплатный внешний аккумулятор Xiaomi ёмкостью 5000 мАч.

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Возвращаясь к процессору, он произведён на техпроцессе TSMC 4 нм. Архитектура позаимствована у флагманского чипа Snapdragon 8 Gen 3, что означает наличие одного ведущего вычислительного ядра с частотой 3 ГГц, четырёх производительных ядер попроще на частоте 2,8 ГГц и трёх экономичных ядер 2 ГГц.

Аппарат предыдущего поколения было достаточно успешным, так что новая модель может кое-что позаимствовать у него. Например, экран OLED размером 6,55 дюйма с разрешением 2400 х 1080 и частотой 120 Гц при частоте дискретизации сенсорного касания 240 Гц.

Производитель обещает увеличить скорость портретной съёмки на 35%,, ночной съёмки на 57%, обработки HDR на 153% и серийной съёмки на 235%.