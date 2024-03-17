Предполагается, что новое устройство появится в продаже в мае

Следующий смартфон CIVI от Xiaomi снова появился в сети, через несколько недель после того, как различные источники представили многочисленные характеристики устройства. Напомню, вероятность того, что Xiaomi выпустит новый смартфон под брендом CIVI, стала известна еще в начале февраля. Хотя предполагалось, что устройство будет основано на чипсете Dimensity 8300 Ultra от MediaTek, более поздние слухи утверждают, что вместо этого смартфон CIVI 4 получит предстоящий Snapdragon 8s Gen 3.

CIVI 3

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Теперь инсайдер Digital Chat Station заметил устройство в 3C в Китае с проводной зарядкой мощностью 67 Вт. Это означает, что CIVI 4 по данному параметру соответствует своему предшественнику, о котором Xiaomi объявила в мае 2023 года. Как всегда, 3C не называет устройство розничным названием CIVI 4. Вместо этого регулирующий орган указывает номер модели устройства 24053PY09C, которое Xiaomi объединила со своим адаптером питания MDY-15-EQ.

Интересно, что тот же номер модели недавно засветился в MIIT, еще одном китайском регулирующем органе. Как показано на снимке экрана выше, MIIT подтверждает, что смартфон поддерживает сети пятого поколения 5G. Данный факт неудивителен, так как это характерно для всех смартфонов под брендом CIVI. В любом случае, появление модели 24053PY09C в двух китайских регулирующих органах позволяет предположить, что Xiaomi завершает разработку устройства. Число 2405 в номере модели означает, что Xiaomi намерена представить CIVI 4 в мае, хотя, вероятно, первоначально только для китайского рынка.