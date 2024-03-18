Он появится в смартфонах Honor, Xiaomi и других, которые поступят в продажу в конце этого месяца.

Если вы не заинтересованы в смартфоне среднего класса, но и не хотите платить за флагманы, у Qualcomm есть возможное решение. Компания только что представила процессор Snapdragon 8s Gen 3, который предлагает флагманские характеристики, но производительность чуть ниже Snapdragon 8 Gen 3.

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Процессор построен по 4-нм техпроцессу с набором ядер 1+4+3 (один основной ARM Cortex X4 на частоте 3,0 ГГц, четыре производительных ядра на частоте 2,8 ГГц и три эффективных ядра на частоте 2,0 ГГц). По сравнению с Snapdragon 8 Gen 3 это 1+5+2, поэтому в модели S одно ядро производительности заменено на одно ядро эффективности. Основное ядро флагманского чипа также работает немного быстрее - на частоте 3,4 ГГц.

В чипе используется модем предыдущего поколения X70 5G, хотя он по-прежнему поддерживает Wi-Fi 7. Также пользователи получат аппаратное ускорение трассировки лучей для более реалистичного игрового процесса.

В устройстве реализован мультимодальный генеративный ИИ, который может запускать большие языковые модели (LLM) с 10 млрд параметров, что означает поддержку таких моделей, как Gemini Nano, а также ИИ-ассистентов. Однако в нем отсутствуют некоторые функции искусственного интеллекта (ИИ), присутствующие в чипе 8 Gen 3. Он также оснащен провайдером с функцией постоянного обнаружения, представленной в чипе Snapdragon 8 Gen 2 прошлого поколения.

Новый чип добавляет еще одну подкатегорию в линейку Qualcomm, особенно если учесть, что чипы прошлого поколения все еще используются в таких устройствах, как OnePlus 12R. Чип появится в смартфонах Honor, iQOO, Realme, Redmi и Xiaomi, анонсированных в конце этого месяца, поэтому будет интересно посмотреть на их цену по сравнению с флагманскими моделями.