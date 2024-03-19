Canalys говорит о темпах продвижения искусственного интеллекта в компьютерах

Аналитическая фирма Canalys опубликовала прогноз, согласно которому в 2025 году 40% выпущенных на рынок компьютеров будут поддерживать искусственный интеллект, тогда как в этом году таких будет 18%. Всего в нынешнем году должно быть выпущено 48 млн компьютеров, тогда как в следующем более 100 млн.

Другой прогноз говорит, что в 2028 году выпустят 205 млн компьютеров с поддержкой ИИ. Это означает, что между нынешним годом и 2028 годовые темпы роста поставок таких компьютеров будут составлять 44%.

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Поддержка искусственного интеллекта означает наличие специальных ускорителей ИИ вроде блоков нейронных вычислений, которые могут выполнять обработку данных локально вместо отправки на серверы в интернете. Представители Canalys полагают, что распространение чипов с поддержкой ИИ станет главной причиной появления множества таких компьютеров. Они должны принести расширенные функциональные возможности и повышенную производительность, улучшенную энергоэффективность, безопасность и сокращение расходов. ИИ может помочь разработчикам программного обеспечения и аппаратных компонентов для потребительских, коммерческих и образовательных секторов промышленности.

Поддержка ИИ может привести к увеличению стоимости компьютеров на 10–15%. К концу следующего года у более чем половины компьютеров по цене от $800 будет поддержка ИИ. К 2028 году таких станет свыше 80%.