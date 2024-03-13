В четвертом квартале 2023 года компания Intel достигла значительных успехов в поставках процессоров для настольных ПК и ноутбуков, перекрывая показатели конкурентов AMD и Apple

Согласно отчету от компании Canalys, Intel поставила 50 миллионов единиц процессоров, в то время как AMD поставила 8 миллионов единиц и Apple - 6 миллионов единиц. Эти данные подтверждают общий рост продаж и доходов Intel, который составил 3% и 2% соответственно. Доля Intel на рынке процессоров составляет 78%, в то время как AMD занимает 13% рынка.

Интересно отметить, что рынок настольных ПК развивается активно в регионах APAC и EMEA, а сегмент ноутбуков процветает в Китае и Латинской Америке. В то же время, популярность планшетов растет в североамериканской аудитории. В отчете также рассматриваются другие игроки рынка, такие как MediaTek, Qualcomm и ARM, хотя их доля на рынке процессоров пока невелика.

В разделении поставок по вендорам ПК, компания Lenovo занимает лидирующие позиции для обоих производителей процессоров. Lenovo составляет 25% от общего объема поставок ПК с процессорами Intel и 40% с процессорами AMD. HP, Dell, ACER и ASUS также занимают значительные доли на рынке.

Не смотря на отличные варианты процессоров от AMD, Intel все еще держит свои позиции на рынке OEM-компьютеров и продолжает доминировать в сегменте процессоров x86. Ожидается, что AMD будет продолжать конкурировать с Intel и отбирать ее долю рынка с помощью будущих предложений чипов, которые планируется выпустить в ближайшем будущем.

В целом, индустрия процессоров продолжает расти, и развитие технологий и более инновационные предложения от производителей будут важными факторами в определении доли рынка в будущем.