Galaxy Tab S6 Lite обзавелся сертификатом SDPPI

Компания Samsung готовится представить планшет Galaxy Tab S6 Lite 2024 года. Перед его анонсом заработала страница поддержки планшета, также была пройдена сертификация в Индонезии.

В базе данных организаций SDPPI планшет фигурирует с модельным номером SM-P620. Речь идёт о версии с поддержкой только Wi-Fi без сотовой связи. Также планшет успел получить сертификаты TDRA, Bluetooth SIG, FCC и UL. Есть у него официальная страница поддержки и в Гонконге.

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Ранее сообщалось, что этот планшет будет обладать экраном LCD размером 10,4 дюйма с разрешением 2000 x 1200. Разрешение передней камеры составит 5 Мп, а задней 8 Мп без вспышки.

Ожидается использование процессора Samsung Exynos 1280. Помогать в работе ему будет 4 ГБ оперативной памяти, тогда как объём хранилища составит 64 ГБ. Последнее значение можно будет увеличить благодаря поддержке карт памяти microSD. Ёмкость аккумулятора равна 7040 мАч, а мощность проводной зарядки 15 Вт. Ожидается также поддержка стилуса S Pen.