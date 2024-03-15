Однако, пример с компанией Intel, где Пентагон отказался предоставлять свою часть финансирования, заставляет задуматься

США планируют выделить более $6 миллиардов Samsung Electronics Co., помогая производителю микросхем выйти за рамки проекта в Техасе, о котором он уже объявил, по словам людей, знакомых с этим вопросом.

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Деньги от Закона о чипах и науке 2022 года станут одной из нескольких крупных наград, о которых Министерство торговли, как ожидается, объявит в ближайшие недели, включая грант в размере более $5 миллиардов азиатскому конкуренту Samsung, Taiwan Semiconductor Manufacturing Co.

Федеральное финансирование Samsung, ведущего производителя микросхем в Южной Корее, будет сопровождаться значительными дополнительными инвестициями компании из США, сообщили источники. В 2021 году компания объявила о проекте стоимостью $17 миллиардов в Тейлоре, штат Техас, рядом с существующим заводом Samsung в Остине. Пока не ясно, где будут размещены дополнительные инвестиции. Ожидаемое объявление представляет собой лишь предварительное соглашение, которое все еще может измениться, и окончательного решения пока не принято.

Министерство торговли ранее объявило о трех грантах по закону о микросхемах производителям полупроводников старого поколения. Официальные лица в течение нескольких месяцев вели переговоры с производителями передовых чипов, которые будут способствовать буму искусственного интеллекта, и выделили около $28 миллиардов на эти передовые проекты, сообщила министр торговли Джина Раймондо.

Корпорация Intel - главный американский конкурент Samsung и TSMC - ведет переговоры о пакете мер по принятию закона о микросхемах на сумму более $10 миллиардов, охватывающих как гранты, так и займы. Ожидается, что о стимулирующей сделке Intel будет объявлено на следующей неделе, сказал один из источников, а за ней последуют другие передовые производители микросхем.

Неясно, стоят ли компании помимо Intel в очереди на получение займов или финансовых гарантий. Samsung указала, что не заинтересована в займах. Существует также отдельный вопрос о выделении грантов в размере $3,5 миллиарда в рамках закона о чипах для производства чипов военного назначения — денег, которые, как ожидается, поступят Intel и которые застопорили переговоры за последние несколько недель после того, как Пентагон отказался от своей части финансирования.