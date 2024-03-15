Vivo готовит несколько смартфонов серии V30

В декабре в международную продажу поступил смартфон Vivo V30 Lite. Недавно китайский производитель представил модели Vivo V30 и V30 Pro, доступные сейчас для приобретения в ряде стран. Скоро этот список может пополниться аппаратами V30. Бенчмарк Geekbench посетила модель Vivo V30e на процессоре Snapdragon 6 Gen 1. Сайт MySmartPrice говорит о получении сертификатов от платформ FCC и UL Demko.

В базе данных FCC аппарат фигурирует с модельным номером V2349. Ранее под именем Vivo V30 SE 5G это устройство наблюдали в базах Google Play и Bluetooth SIG.

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От FCC известно о поддержке двухдиапазонного Wi-Fi, 5G и Bluetooth 5.0. Известен номер батареи BA48 и номера адаптеров питания V440L0A0-EU и V440L0A0-US.

Сертификация UL Demko указывает на ёмкость аккумулятора 4900 мАч, что в маркетинговых обозначениях может превратиться в 5000 мАч. Адаптеры поддерживают зарядку мощностью 44 Вт.

26 марта в Китае Vivo проведёт мероприятие, на котором должны быть анонсированы вызывающие намного больше интерес складные смартфоны Vivo X Fold 3 и X Fold 3 Pro. Будут они продаваться за пределами Китая или нет, пока неизвестно.